"السياحة": وفد من العليا للحج يتجه للسعودية لبحث توثيق عقود سكن الحجاج

قررت اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة في اجتماعها المنعقد مساء الخميس، تشكيل وفد مصغر من أعضاء اللجنة برئاسة مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، للسفر إلى المملكة العربية السعودية فور الانتهاء من إجراء قرعة الحج السياحي المقرر إجراؤها بمنتصف شهر شعبان الجاري الموافق 1 من مايو 2018 المقبل، لعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الحج لشؤون العمرة والحج للوقوف على آخر الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفترة توثيق عقود سكن الحجاج، وكذلك المناقشة حول موعد انتهاء فترة التوثيق والمحدد بـ29 شعبان، حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء إجراءاتها على المسار الإلكتروني في الوقت المناسب بسهولة ويسر.

وقررت اللجنة العليا للحج منح الشركات السياحية "رؤساء التضامن" اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمسار الإلكتروني اعتبارًا من 20 شعبان الجاري، حتى تتمكن الشركات من إنهاء إجراءات حجز السكن وتفعيل حساباتها البنكية بالمملكة العربية السعودية، والحصول على رقم المرور الخاص بالسداد الإلكترونى لتحويل قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالأراضي السعودية.