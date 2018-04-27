"تحيا مصر" يوزع 16 طن لحوم بالإسكندرية ضمن حملة "بالهنا والشفا"

وزع صندوق تحيا مصر، أمس الخميس، نحو16.4 طن لحوم على 4679 أسرة بمحافظة الإسكندرية، من خلال 55 جمعية أهلية، وذلك في إطار حملة "بالهنا والشفا" التي أطلقها الصندوق لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع مصر.

جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء المسح الطبي لسكان الأحياء المختلفة بالمحافظة للكشف عن فيروس سي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية داخل دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتختتم مساء اليوم، الجمعة، فعاليات أسبوع صندوق تحيا مصر في الإسكندرية، باحتفالية كبرى يقيمها الصندوق بنادي سموحة بحضور محافظ الإسكندرية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يعقد ممثلو صندوق تحيا مصر، مؤتمرًا صحفيًا على هامش الاحتفالية يستعرضون من خلاله الأنشطة التي يقوم بها الصندوق على مستوى محافظات الجمهورية، وأبرزها رفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجًا، والمسح الطبي للكشف عن فيروس سي، ومشروعات تمكين الشباب وتوفير فرص عمل، وبرنامج رعاية المرأة المعيلة، وغيرها من برامج الرعاية الصحية والمجتمعية لأهل مصر.