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الوطن

بالصور| انطلاق قافلة "عنيك في عنينا" بالمنصورة

منذ 28 دقيقة
كتب: سلمان اسماعيل
بالصور| انطلاق قافلة "عنيك في عنينا" بالمنصورة

انطلاق قافلة "عنيك فى عنينا" بالمنصورة

انطلقت صباح اليوم قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى بمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن القافلة تستهدف الكشف على 1200 مواطن من سكان قرية شاوة والقرى المحيطة بها، مشيرا إلى أن القافلة تعمل ما يزيد عن 7 ساعات في اليوم لاستيعاب أعداد المتوافدين عليها مستخدمة أحدث الأجهزة المتنقلة في الكشف والتشخيص.

وأضاف زمزم أن الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية سيتم إنهاء إجرائها في أقرب وقت، مؤكدا أن المؤسسة تحاول جاهدة منع تراكم قوائم الانتظار بالرغم من الأعداد المتزايدة التي تحتاج عمليات بالعيون، مشيرا إلى أن قائمة الانتظار الوحيدة الموجودة هي عمليات زراعة القرنية وجاري توفير النفقات المالية لها للانتهاء منها في أقرب وقت.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن محافظة الدقهلية ليست ضمن خطة المرحلة الأولى للعام الجاري، لكن تم تنظيم قافلة اليوم استجابة لاستغاثات الأهالي المتعددة من قرية شاوة والقرى الفقيرة المحيطة بها.

 

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