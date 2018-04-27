القبض على عامل بقنا بتهمة قتل نجل عمه

تمكنت مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية من القبض على عامل للاتهامه بقتل نجل عمه بقنا، تحرر محضر، وأخطرت النيابة التحقيق.

وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة بناحية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا بين عامل، وأبناء عمومته لخلافات على حدود أرض زراعية بذات القرية وإطلاق العامل أعيرة نارية تجاههم فأودى بحياة ثلاثة منهم وإصابة آخر، والعمل على ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الناري المستخدم.

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بقنا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن اختباء المتهم بأرض زراعية بالقرب من مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى شعوره بإقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية ،وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

وتبين إصابته بطلق نارى بقدمه اليمنى، وبحوزته السلاح الناري المستخدم فى الواقعة الأولى عبارة عن (بندقية آلية و67 طلقة نارية لذات العيار)، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.