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الوطن

"الداخلية" تعقد جلسة صلح بين عائلتين في أسيوط

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد بركات
"الداخلية" تعقد جلسة صلح بين عائلتين في أسيوط

صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط في إنهاء خصومة ثأرية، وإتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح، وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحًا والعمل على تصفيتها منعاً لتطورها.

ويأتي ذلك بهدف تعميق الشعور الأمني لدى المواطنين، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الفتح في النزاع القائم بينهما.

ويأتي ذلك بحضورالقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، ورجال الدين، ورؤوس كبار العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً الطرفين بعدم التعرض للآخر.

 

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