ضبط متهمين هاربين من قضيتي "مشاجرة" و"سرقة" بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتي مشاجرة وسرقة، في حملة أمنية مكبرة، وفقا لبيان أمني اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط م.ع 20 سنه مقيم بقرية قصر رشوان بمركز طامية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 6617 لسنة 2018م جنح مركز شرطة طامية، بتهمة مشاجرة، وح.ح 26 سنة-عامل ومقيم بمنطقة دار الرماد بقسم أول الفيوم، والسابق اتهامه في قضية سرقة متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 447 لسنة 2018م إداري قسم أول الفيوم، بتهمة سرقة.

اتخذت الإجراءات القانونية، تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابات المختصة.