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الوطن

"الخارجية التركية" تستدعي القائم بالأعمال الألماني

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
"الخارجية التركية" تستدعي القائم بالأعمال الألماني

وزارة الخارجية التركية-صورة أرشيفية

استدعت الخارجية التركية اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الألماني في أنقرة روبرت دولجار، على خلفية علمها بمشاركة زعيم تنظيم "ب ي د /العمال الكردستاني" السابق صالح مسلم في إحدى الفعاليات بألمانيا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت الخارجية التركية دولغار، استياءها من إقامة تنظيم "ب ي د / الكردستاني" فعالية في مدينة ودفيجسهافن، ومشاركة مسلم في هذه الفعالية.

وحذرت الخارجية التركية الدبلوماسي الألماني من مواصلة التنظيمات الإرهابية فعالياتها في ألمانيا، ومشاركة مسلم في هذه الفعالية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

 

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