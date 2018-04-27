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الوطن

مسؤول يوضح حقيقة تحذير سكان التجمع من كائنات غير معتادة بسبب الأمطار

منذ 24 دقيقة
كتب: سمر صالح
مسؤول يوضح حقيقة تحذير سكان التجمع من كائنات غير معتادة بسبب الأمطار

التجمع الخامس

أهابت وزارة البيئة، بالإبلاغ الفوري عن رصد أية كائنات غير معتادة في المناطق السكنية المحيطة بمحمية "الغابة المتحجرة" بالقاهرة الجديدة والتي يحتمل انجرافها مع مياه الأمطار التي هدمت أجزاء من سور المحمية جراء الأمطار ليلة أول أمس، على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528 أو الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء عدا الإجازات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس أب 01222693333 على مدار 24 ساعة يوميا.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المختصين في علوم الحيوان بوزارة البيئة أجروا مسحا بدءا من منتصف ليل الخميس 26 أبريل وحتى الشروق (موعد نشاط تلك الأنواع) وذلك على معظم حدود المحمية خصوصا الأماكن المحيطة بمواقع انهيار السور والمقابلة للمناطق السكنية والمأهولة.

وشمل المسح الحد الغربي للمحمية بالكامل تجاه الجامعة الألمانية والحد الشمالي تجاه النرجس وأجزاء من الحد الشرقي باستخدام الكشافات الليلية وعصا تتبع الأثر والزحافة اليدوية وكانت أولوية المسح لجميع المناطق الجافة بالقرب من تجمعات المياه ومناطق الحشائش والأحجار وعند المخلفات باتجاه الكتلة السكنية من كل حد من الحدود.

وأوضح الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، حقيقة هذا البيان قائلا إن هذا التحذير ليس له علاقة بانهيار سور الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الخامس، كما أخطأ الكثيرون في فهمه وإنما يرجع إلى الطبيعة الصحراوية التي تتسم بها منطقة التجمع بأكملها ومن المعروف أن السيول والأمطار قد تتسبب في جرف الكائنات الزاحفة التي تعيش وسط الصحراء عند نزولها بقوة.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن هذه مبادرة من وزارة البيئة لتنبيه وتوعية المواطنين في حال ظهور كائنات زاحفة انجرفت مع مياه الأمطار من الصحراء يجب إبلاغ الوزارة فورا للتعامل مع هذه الحالة منعا لوقوع أي مشكلات أو أضرار.

من ناحية آخرى، تواصلت "الوطن" مع وزارة البيئة عبر الأرقام المحددة في البيان السابق لمعرفة ما إذا كان هناك شكاوى فعلية من سكان التجمع بشأن ظهور كائنات غير اعتيادية، وأكد الشخص المنوط به الرد على المواطنين بأن الخط الساخن لم يتلق أي شكاوى بخصوص هذا الأمر حتى الآن.

وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، قال في تصريح، إن الأمطار التي سقطت أول أمس، تسببت في سقوط نحو 15 متر عرض من سور الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، بعدما جرفت المياه الرمال وتسببت في حمل زائد على سور المحمية مما تسبب في سقوطه.

 

 

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