"الحريات والتنوع الثقافي".. ندوة فى اتحاد كتاب مصر.. الأحد

تقيم لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، الفعالية الافتتاحية والندوة الأولى لها يوم الأحد بالقاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك.

وتعقد ندوة تحت عنوان "الحُريَّات والتنوع الثقافى"، وذلك بحضور رئيس لجنة شعبة الحريات، الشاعر عبدالناصر الجوهرى، ومقرر اللجنة الدكتور حسام عقل، وأعضاء اللجنة الدكتور مصطفى عبدالغنى، والدكتور حاتم الجوهرى.

وتستضيف الندوة كل من الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، والممثل والمخرج أحمد صادق، والفنانة التشكيلية نهال وهبى، والدكتورة عزيزة بدر، وتتخلل الندوة فواصل موسيقية وشعرية، كما تكرم اللجنة الفنان التشكيلى والناقد عزالدين نجيب، ويدير الندوة الناقد الدكتور حسام عقل.