إصابة أكثر من 611 في مواجهات الجمعة الـ5 لمسيرة العودة

استشهد 3 مواطنين وأصيب أكثر من 611 بالرصاص بينهم إصابات وصفت بالخطيرة في المواجهات التي أعقبت مسيرات العودة في جمعتها الخامسة.

وأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد اثنين من المواطنين مجهولي الهوية برصاص الاحتلال شرق غزة، وإصابة 611 في إحصائية الساعة السابعة فيما استشهد عبد السلام بكر 29 عامًا برصاص الاحتلال في مخيم العودة شرق خزاعة شرق خانيونس، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار القدرة، إلى أن هناك 3 مصابين في حال الخطر الشديد إضافة إلى سيدة في الخمسين من العمر أصيبت برصاصة في الرأس.

وشهدت مدينة غزة أعنف المواجهات عندما تمكن مئات الشبان من اختراق السياج الأمني الأول وتمكن بعضهم من اختراق السياج الأمني الأساسي شرق مدينة غزة، وأصيب العشرات شرق غزة برصاص الاحتلال الذي أطلق النار على كل من تخطى السياج الأمني.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز صوب خيام العودة شرق غزة وعلى المصلين وقت صلاة العصر.

وأوضح القدرة ان عشرة من المصابين هم من بين الطواقم الطبية والصحفية . ووصل عشرات الالاف من الشباب الى الحدود الشرقية لقطاع غزة في اطار التظاهر في مسيرات العودة تحت عنوان جمعة الشباب الثائر.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ان المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات العودة وكسر الحصار والالتحام المباشر مع الاحتلال تأكيدا على ان الشعب الفلسطيني يمتلك القوة والقدرة والاستعداد الدائم للقيام بالواجب وكسر معادلات الاحتلال.