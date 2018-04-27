مؤتمر أدباء القناة وسيناء يناقش الإبداع السردي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، الجلسة البحثية الرابعة بعنوان "القصة والرواية في أدب الإقليم" والذي ينظمه إقليم القناة وسيناء الثقافي بعنوان الثقافة وخصوصية المكان.. الهدف وطن" خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل بمحافظة الإسماعيلية.

وتناول الباحث سيد حنفي في الجلسة التي أدارها عزت المدبولي في دراسة بعنوان "القص كمنهج حياة"، مجموعة من المجموعات القصصية "قبل منتصف الليل" لعلي المنجي، "الذي اقترب من الأرض" لطارق الصاوي، "حدث مهم بدرجة ما" لياسر محمود، بجانب روايتي، "ذلك الرجل الأريب" لمحمد حافظ توفيق، "صباح جديد" لأسامة كمال، وقدم قراءة استقرائية منفصلة لكل عمل.