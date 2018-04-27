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الوطن

نوري المالكي: أسقطنا الكثير من المؤامرات أخطرها التلاعب بالانتخابات

اليوم PM 07:20
كتب: وكالات
نوري المالكي: أسقطنا الكثير من المؤامرات أخطرها التلاعب بالانتخابات

نوري المالكي-صورة أرشيفية

أكد زعيم ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي، أن ائتلافه أسقط الكثير من المؤامرات لتقسيم العراق، مبينا أن أخطر تلك المؤامرات كانت "التلاعب" بالانتخابات.

وقال المالكي خلال مهرجان انتخابي في محافظة النجف جنوب البلاد: "نحن على مقربة من يوم الانتخاب، وهو يوم مفصلي، لأن الانتخابات ليست قضية مستحبة ويمكن الاستغناء عنها، وإنما مسؤولية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأضاف المالكي: "هناك من يضللون الناس بالقول- لا تذهبوا للانتخابات، وهي مؤامرة سنتصدى لها".. "مازال أمامنا الكثير من الفقر والبطالة ودعم الصناعة والزراعة والخدمات.. وجدنا العراق مفككا ومدينا، واستطعنا أن نقف أمام من أراد أن يتسلل ويخرب العراق"، منوها بإعادة العراق إلى محيطه العربي عبر القمة عربية التي عقدت ببغداد في مارس عام 2012.

وشدد المالكي، على أن "الكثير من المؤامرات لتقسيم العراق أسقطت، ومنها تنظيم داعش"، مبينا أن "أخطر مؤامرة هي التلاعب بالانتخابات، ونحذر منها ونشد على يد المفوضية التي وقفت صامدة".ودعا زعيم "دولة القانون" العراقيين إلى "التوجه إلى صناديق الانتخاب، لبناء حكومة قوية".

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