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الوطن

ترامب خلال استقباله ميركل: سأبحث مع المستشارة الألمانية الملف الإيراني

منذ 46 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب خلال استقباله ميركل: سأبحث مع المستشارة الألمانية الملف الإيراني

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض، إنه سيبحث معها الملف النووي الإيراني والعلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف ترامب للصحفيين: "لقد استغلت الولايات المتحدة كثيرا، لأن القائد كان مختلفا الأمورالآن مختلفة والإدارة الحالية ليست كالإدارة السابقة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر في وقت سابق اليوم قبيل وصول ميركل إلى البيت الأبيض: "أتطلع للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم. لدينا الكثير من الأمور لمناقشتها، والقليل من الوقت! سيكون ذلك مفيدا لبلدينا العظيمين".

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