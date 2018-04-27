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الوطن

غدا.. المنتدي الدولي للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

منذ 18 دقيقة
كتب: احمد ابو ضيف
غدا.. المنتدي الدولي للطفولة المبكرة لكلية البنات جامعة عين شمس

صورة ارشيفية

تنظم كلية البنات جامعة عين شمس، غدا السبت، "المنتدى الدولي للطفولة المبكرة تحديات وآمال" تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتور رقية شلبى عميدة الكلية.

وأوضحت "شلبى"، أن المنتدى الدولى للطفولة المبكرة يأتى بالتعاون مع مؤسسة مصر التعليم والتعلم والجمعية المصرية البريطانية للتعليم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مى حلمى، وكيل الكلية، ومقرر المنتدى، أنه سيتم مناقشة عدة محاور تعليمية وإعلامية وصحية، وكذلك مناقشة قضايا الطفولة المبكرة من المحور البيئى والقيمى والسيكولوجى، كما سيتم عرض بعض الخبرات والتجارب الدولية وعقد عدد من ورش العمل.

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