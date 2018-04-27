قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء خلال الساعات الماضية، ستتعرض لموجة أخرى خماسينية وليست ممطرة كالموجة الأولى خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن البلاد ستشهد حركة للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مشيرا إلى أنه بدءًا من الغد سيبدأ الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة والتي قد تصل إلى أكثر من 36 درجة على القاهرة.

وأشار، إلى أن هذه الموجة من الطقس ستستمر لمدة أسبوع وبعدها تعود الأجواء إلى طبيعتها.