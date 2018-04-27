الجمعة المقبلة.. ستحمل اسم "عمال فلسطين الصامدين بوجه الحصار"

أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرة العودة الكبرى، مساء اليوم، أن الجمعة القادمة ستحمل اسم "جمعة عمال فلسطين الصامدين" في وجه الحصار.

وأكدت الهيئة قناصة الاحتلال تعمدوا إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

جدير بالذكر، أنه استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 883 بالرصاص بينهم إصابات وصفت بالخطيرة في المواجهات التي أعقبت مسيرات العودة في جمعتها الخامسة.