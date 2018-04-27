تسجيل الدخول

الوطن

الجمعة المقبلة.. ستحمل اسم "عمال فلسطين الصامدين بوجه الحصار"

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
الجمعة المقبلة.. ستحمل اسم "عمال فلسطين الصامدين بوجه الحصار"

صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرة العودة الكبرى، مساء اليوم، أن الجمعة القادمة ستحمل اسم "جمعة عمال فلسطين الصامدين" في وجه الحصار.

وأكدت الهيئة قناصة الاحتلال تعمدوا إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

جدير بالذكر، أنه استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أكثر من 883 بالرصاص بينهم إصابات وصفت بالخطيرة في المواجهات التي أعقبت مسيرات العودة في جمعتها الخامسة.

أخبار متعلقة

عاجل| متظاهرون فلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة

عاجل| متظاهرون فلسطينيون يعبرون السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة
وزارة الصحة في غزة: إصابة 4 مسعفين بالاختناق بعد استهداف نقطة طبية

وزارة الصحة في غزة: إصابة 4 مسعفين بالاختناق بعد استهداف نقطة طبية
بتر أطراف 17 مصابا من جرحى "مسيرة العودة" في قطاع غزة

بتر أطراف 17 مصابا من جرحى "مسيرة العودة" في قطاع غزة
استنفار عسكري إسرائيلي مع محاولات المتظاهرين في غزة عبور السياج الفاصل

استنفار عسكري إسرائيلي مع محاولات المتظاهرين في غزة عبور السياج الفاصل
42 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح منذ انطلاق "مسيرة العودة" في غزة

42 شهيدا وأكثر من 5 آلاف جريح منذ انطلاق "مسيرة العودة" في غزة

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

لوكسمبورج تطالب الأطلسي بمناقشة التدخل العسكري التركي في سوريا

لوكسمبورج تطالب الأطلسي بمناقشة التدخل العسكري التركي في سوريا

اختيارات الوطن

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

الأكثر قراءة

عاجل