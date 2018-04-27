البرلمان يطالب باعتبار كلمة "السيسي" في القمة العربية استراتيجية عمل

انتهت لجنة الشوؤن العربية بمجلس النواب، من إعداد التقرير الخاص بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر القمة العربية المنعقد بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "القدس"، حيث أوصت اللجنة باعتبار الخطاب جزء من استراتيجية عمل لجامعة الدول العربية.

وقالت اللجنة، في تقريرها إن كلمة "السيسي" جاءت في خضم الكثير من التحديات والأزمات التي يواجهها الوطن العربي، لذلك فقد جاءت صريحة ومعبرة عن المواقف الثابتة لمصر من شتى القضايا كما تضمنت رؤى متعمقة لمواجهة الأزمات والتحديات، وتشخيص دقيق لأسباب الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها من تهديدات يواجهها الأمن القومي العربي إلى الإرهاب والتطرف والصراعات المسلحة والأزمات التي تواجهها العديد من الدول العربية والتدخلات الأجنبية في شئونها.

وأضافت اللجنة أن الخطاب قدم الحلول الضرورية الواجب تبنيها في هذه المرحلة الدقيقة فضلاً عن الإشارة إلى الدور المصري القوي لحل العديد من تلك الأزمات ومواجهه لتلك التهديدات والتحديات.

وتناول تقرير اللجنة أهم النقاط والمحاور التي جاءت بخطاب الرئيس وأبرزها المطالبة باستراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الدولة الوطنية، وإعادة تأسيس العلاقات القائمة على حسن الجوار وعلى قواعد واضحة جوهرها احترام استقلال وسيادة وعروبة الدول العربية والامتناع تمامًا عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، وأهمية توفير الدفاع الفعال ضد أي محاولة اعتداء على الدول العربية، وضرورة توفر الإرادة السياسية الجماعية للدول العربية وصدق العزم على التعاون لاستعادة زمام المبادرة.

واختتمت اللجنة تقريرها بتوصية جاء نصها بـ"إذا كانت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض في مايو 2017 قد تم اعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة فإن هذا الخطاب أمام القمة العربية بالظهران لابد من اعتباره وثيقة ومنهج عمل واستراتيجية أمام جامعة الدول العربية".