سلاح الجو الإسرائيلي يقصف قاربين على شواطئ غزة

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف الجمعة قاربين في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، من دون وقوع إصابات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "الاحتلال يستهدف قاربين في ميناء غزة بصاروخين من طائرات بدون طيار، ولا إصابات".

وذكر شهود عيان أن القصف أسفر عن تدمير القاربين.

وأشار مصدر أمني إلى أن القاربين المستهدفين "كانا مجهزين لاستقبال سفن كسر الحصار المنوي تسييرها من دول أوروبية إلى قطاع غزة قريبا"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنعت الشرطة البحرية التي تديرها حماس، الصحافيين من الاقتراب أو تصوير المنطقة المستهدفة.

وهذه أول مرة يستهدف الجيش الإسرائيلي قوارب ترسو على شاطئ البحر في منطقة الميناء منذ حرب صيف 2014.