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الوطن

غرفة عمليات لمتابعة الحالة التموينية خلال رمضان ببورسعيد

اليوم AM 04:21
كتب: هبه صبيح
غرفة عمليات لمتابعة الحالة التموينية خلال رمضان ببورسعيد

صورة ارشفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال ناصر ثابت مدير التموين ببورسعيد، إن الغرفة تعمل على توفير احتياجات السلع الأساسية كافة من لحوم ودواجن مجمدة والزيت والسكر والأرز بكميات وفيرة وبأسعار تناسب المستهلكين بالإضافة إلى الحملات التموينية اليومية في مختلف الأحياء بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري أو تداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وأوضح أنه في حالة ضبط هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بها.

كما أكد مدير تموين بورسعيد أن غرفة العمليات تستقبل على مدار اليوم شكاوى المواطنين من التلاعب في أسعار ونقص السلع والغش التجاري والعمل على حلها كما يتم رصد أي اختناقات تحدث في توزيع ومتابعة موقف المواد البترولية، ومداومة المرور على محطات الوقود ومنع حدوث أي اختناقات والتصرف الفوري في حالة حدوثها.

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