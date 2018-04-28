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الوطن

رنيم الوليلي تكشف تفاصيل تتويجها ببطولة "الجونة الدولية للإسكواش"

اليوم AM 05:40
كتب: شريف سليمان
رنيم الوليلي تكشف تفاصيل تتويجها ببطولة "الجونة الدولية للإسكواش"

رنيم الوليلي

عبرت رنيم الوليلي، لاعبة الإسكواش عن سعادتها بالفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنها تغلبت على المصرية نور السيد في نصف نهائي البطولة، كما نجحت في الفوز على لاعبة إنجليزية وأخرى ماليزية.

وتابعت أن الشوط الأخير من البطولة، كان صعبًا للغاية، لافتةً إلى أنها كانت متقدمة بفارق كبير عن اللاعبة نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، لكن الأخيرة نجحت في تعويض الفارق، إلا أن الوليلي نجحت في حسم الشوط والفوز بلقب البطولة.

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