اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بالسويس

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي العام، اليوم، واستعدت جميع المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير كافة السب التي تساعد في أداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن المديرية تواصلت مع مديري المدارس التي ستشهد الامتحانات اليوم للتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء الامتحانات ورصد أي مشاكل تعوق الامتحانات داخل المدارس والعمل على تلافيها لمساعدة الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ مناسب لذلك.