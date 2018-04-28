وزير الري يفتتح كوبري الدراسات الجديد بالمنصورة

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم، كوبري الدراسات الجديد والمقام على ترعة المنصورية بتكلفة إجمالية 17.5 مليون جنيه، وشغل تجريبيا منذ فبراير الماضي، وفتح للجمهور في الاتجاهين اليوم.

واطمأن الوزير، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية وبدأت منذ السابعة صباحا لتفقد أعمال وإنشاءات المشروعات الجاري تنفيذها، إضافة لوضع حجر أساس المراسي الخاصة بالأتوبيس النهري بالمنصورة، على تشغيل الكوبري بشكل انسيابي للجمهور وعدم وجود أي عراقيل في التشغيل، كما تفقد التدبيش لترعة المنصورية بالمنطقة المحيطة للكوبري.

واكد المحافظ، خلال جولته ورافقه فيها الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وووكيل وزارة الري وعدد من القيادات التنفيذية، أن تصميمات كوبري الدراسات الجديد وضعت بمعرفة الوزارة، موضحا تصميمه بطريقة جديدة بحيث يحدث سريان المياه من تحته بصورة أفضل من التصميمات السابقة، كما نفذ الشكل الجمالي تحت إشراف المحافظة، مشيرا إلى أن عملية التدبيش لترعة المنصورية جارية وسيتم الانتهاء منها قريبا لعمل كورنيش بمحيط الكوبري.