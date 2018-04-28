محلب يوجه التحية لأبطال الجيش والشرطة وأهالي سيناء

وجه إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تحية تقدير وعرفان إلى أبطال رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذين يواصلوا الجهود والتضحيات في أشرف المعارك معركة تطهير سيناء من الإرهاب.

وأضاف محلب، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم: "أتوجه بكل التحية والتقدير والعرفان لأهالي سيناء الشرفاء خط الدفاع الأول عن وطننا والذين جسدوا أعظم صور الصبر والتعاون المشرف في معركة الشرف والكرامة حتى تستعيد سيناء بهجتها كاملة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ندوة القوات المسلحة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، والتي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.