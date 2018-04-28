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الوطن

تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على "سعودي ماركت" لـ2 يوليو

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد عيسي
تأجيل طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على "سعودي ماركت" لـ2 يوليو

المستشار أحمد ابو العزم

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودي ماركت" لجلسة 2 يوليو المقبل لتقديم المستندات.

وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودي".

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

وذكر التقرير أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محال "سعودي" للإخوان.

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