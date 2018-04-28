مصادر بـ"الطيران المدني" تنفي تعرض طائرة ليبية للتوقيف من قبل السلطات

نفت مصادر بوزارة الطيران المدني، تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لأي توقيف من قبل السلطات الأمنية بالمطار أو تعرضها لأي حادث.

وكشفت المصادر، لـ"الوطن"، أن الطائرة تعرضت لهبوط اضطراري في الثالثة من فجر اليوم لأسباب تتعلق بالطقس السيء بدولة ليبيا، فجرى استضافة طاقم الطائرة وركابها بإحدى قاعات الضيافة، لحين استقرار الأحوال الجوية لديهم بمطار الهبوط.

وأضافت المصادر، فور استقرار الأحوال الجوية فإن الرحلة أقلعت في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقية من مطار القاهرة الدولي، وتوجه طاقم ركابها بالشكر لميناء القاهرة.

كانت إحدى القنوات الفضائية، أعلنت أن إحدى الطائرات المتجهة إلى ليبيا مازالت تقف بأرض المهبط منذ 7 ساعات دون خروج ركابها منها منذ هبوطها فجر اليوم وحتى ساعته وتاريخه.