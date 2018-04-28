بالفيديو| السيسي يشاهد فيلما قصيرا عن سيناء في ندوة القوات المسلحة

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع "يوتيوب"، منذ قليل، فيلما قصيرا بعنوان: "سيناء.. أسطورة مكان وملحمة شعب"، تحدث عن الموقع الإستراتيجي الفريد لـ"شبه الجزيرة"، وكونها "أرض مقدسة".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي تنعقد بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

وتضمن الفيلم، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، كلمة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال فيها إن "في زمن السيد المسيح اعتبرت سيناء ممر أمن للعائلة المقدسة لأرض مصر، باعتبارها بلد الأمان، وأرض الكنانة، والملجأ الامن للعائلة المقدسة".

كما اشتمل على كلمة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، أكد فيها أن "الرحلات النبوية المباركة على أرضها جعل لسيناء عظمة وقدسية في قلب كل مسلم ومسيحي، وتم ذكرها مرتين صريحتين في القرآن الكريم".

وتطرق الفيلم إلى عدد من المعارك الحربية التي جرت علي أرض سيناء، وصولا إلى حرب أكتوبر المجيدة، وقال اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير الاستراتيجي، في الفيلم، إن أرض سيناء جزء من العرض والثقافة والأمن المصرية، وإننا لا يمكن أن نتنازل عن سيناء لأي طرف مهما كان.

واشتمل الفيلم على عرض لقطات فيديو مصورة للعمليات التي تتم لمكافحة النشاط الإرهابي على أراضيها، وأعقبتها بكلمة سبق أن ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها إننا "نموت ولا يقرب أحد من أرضنا"، إضافة لاستخدام "القوة الغاشمة"؛ لتعقب أكبر عملية عسكرية لمقاتلي الجيش والشرطة، في العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي شملت أضخم تجميع قتالي لأبطال مصر برا وبحرا وجوا، ليكون الرد على العناصر الإرهابية "موجعا"، حسب "الفيلم".

واحتوى الفيلم على جزء من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سيناء مارس الماضي، وكلمته: "سنحتفل بالنصر الكامل على خوارج العصر"، مؤكدا أن القيادة السياسية عزمت على إعادة بناء مجد تلك الرقعة من أرض مصر عبر مشروعات عملاقة في كافة المجالات، لحفر سطور مضيئة لسيناء، ويعم الخير على كل ربوع البلاد.

وعرض الفيلم منظومة الأنفاق التي تربط سيناء بباقي الوطن، والتي وصفها بـ"الأكبر في تاريخ مصر"، إضافة لـ"الكباري العائمة"، والشبكة الواسعة من الطرق، وزيادة الحارات المرورية، وزيادة القدرة على مواجهة السيول، وتطوير مطار البردويل الدولي، ومدن سكنية مصممة على أحدث التقنيات، فضلا عن افتتاح مدارس ومعاهد أزهرية جديدة، إضافة لرفع كفاءة المدارس الحالية، ووضع حجر الأساس لمستشفيات مركزية جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات الحالية، ونقاط الإسعاف، والوحدات الطبية، ومحطات مياه، فضلا عن "سحارة سرابيوم"، واستصلاح وزراعة الأراضي الرملية، وتوريد شتلات مثمرة، وزيادة قدرة خطوط مصانع الأسمنت، ومجمع الرخام والجرانيت بالمليز، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وتأهيل بنية العديد من المصانع.

وأوضح الفيلم العمل على مشروع تنمية شرق بورسعيد في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجستية وسكنية، ومزارع سكنية لتشهد مصر قريبا طفرة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ولفت إلى الانتهاء من المدينة الشبابية في شرم الشيخ، واختتم الفيلم بالتعهد بأن "القادم أفضل" لسيناء.