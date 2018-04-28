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الوطن

"القوى العاملة": توفيق أوضاع 50% من التشكيلات النقابية

منذ 7 دقيقة
كتب: حسن صالح
"القوى العاملة": توفيق أوضاع 50% من التشكيلات النقابية

وزير القوى العاملة

 قال فتحي دسوقي رئيس الإدارة المركزية وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، إن المديرية انتهت حتى الآن في توفيق أوضاع أكثر من 50% من اللجان النقابية على مستوى المحافظة المطلوب توفيق أوضاعها استعدادا للانتخابات العمالية المقررة منتصف شهر مايو المقبل.

مشيرا انه تم التواصل مع جميع اللجان النقابية على مستوى المحافظة التي يتعين توفيق اوضاعها وهناك استجابة من الكثير منها حتى الأن اوضح دسوقي انه من المقرر فتح باب الترشيح للانتخابات العمالية في الفترة من 16 مايو المقبل  حتى 14 يونيو.

  مشيرا ان توفيق أوضاع اللجان النقابية بالمحافظة يتم طبقا للقانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وذلك في خلال 60 يوما اعتبارا من 16 / 3 / 2018 وحتى 15 / 5 /2018 طبقا للائحة التنفيذية لقانون النقابات والتنظيمات النقابية العمالية والتي كانت خاضعة سابقا لقانون رقم 35 لسنة 1976 وغيرها من النقابات الأخرى التي تم تشكيلها ولم يتم إيداع أوراق تأسيسها.

ويشمل توفيق الأوضاع إعداد قاعدة بيانات للجمعية العمومية لكل لجنة نقابية تشمل جميع البيانات الخاصة بكل عضو وتحديد أعداد الجمعية العمومية بما لا يقل عن 150 عضوا وغيرها من الضوابط التي نص عليها القانون واللائحة التنفيذية والانتخابات النقابية العمالية سوف تجرى على مرحلتين تشمل كل مرحلة منهما عدد من النقابات العامة.

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