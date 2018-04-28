محلب: ارتباط شديد بين الأمن والتنمية.. وتطهير سيناء "فاتحة خير"

قال إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن سيناء يجب أن تشهد الأمن والتنمية معا، فهناك التصاق شديد جدا بينهما، فلا تنمية بلا أمن، وما يحدث اليوم من التطهير هو فاتحة خير للتعمير الشامل.

وأضاف محلب، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم: "في مجال البنية الأساسية سواء الطرق أو المياه أو الصرف الصحي، لدينا شبكة طرق قومية في مصر مصممة تصميم عندما نضع عليها المشروعات القومية تتبين قوتها، وتنمية سيناء وارتباط التنمية بشبكة الطرق القومية بمدن القناة الثلاثة، إحنا بناخد من الشرق للغرب، ومن الجنوب للشمال وبنوصلها للمدن الثلاثة".

وتابع: "ثم نعبر لسيناء عن طريق أنفاق جنوب بورسعيد اللي هما نفقين حفرا فعلا وكوبري عايم في بورسعيد وفي الإسماعيلية وكوبري السلام، ثم النفق الخامس اللي هيكون في السويس بحيث إن المرور يكون مزدوج في نفق الشهيد أحمد حمدي".

وأردف محلب: "بالتالي إحنا أخدنا الوادي وصلناه بشبكة طرق لمدن القناة الثلاث ثم عبرنا لقناة السويس عن طريق أكتر من 6 شرايين داخل سيناء، تخطيط الطرق الحقيقة بيربط كل أطراف سيناء بالمدن الرئيسية سواء شمال أو جنوب أو وسط سيناء، وابتدينا رفع كفاءة الطريق الساحلي في العريش بطول 30 كيلو، توجيهات سيادتك إن كل طريق يبقى 3 حارات لكل اتجاه، طريق العريش رفح بطول 40 كيلو وعرض 27 طريق عرضي من بورسعيد للنفق بطول 127 كيلو طريق عرضي بطول 160 كيلو بعرض 69 متر طريق الإسماعيلية العوجة طريق الجدي بطول 80 كيلو وعرض 10 متر طريق النفق رأي النقب بطول 205 كيلو وعرض 49 متر، تكلفته وصلت 280 مليون دولار، طريق النفق بطول 350 كيلو وعرض 68 متر بتكلفة 2 مليار، الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلو وعرض 60 متر، طريق رأس النقب نويبع بطول 103 كيلو وعرض 11، طريق طابا النقب 28 كيلو بعرض 11 متر، الوادي ارتبط بسيناء وسيناء كلها ارتبطت بشبكة طرق للإعداد بالتنمية بكل مكان في سيناء".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ندوة القوات المسلحة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، والتي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.