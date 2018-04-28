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الوطن

البرلمان الأردني: نقف مع القاهرة في حربها ضد الإرهابيين القتلة

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد طارق
البرلمان الأردني: نقف مع القاهرة في حربها ضد الإرهابيين القتلة

أرشيفية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالأردن، خميس عطية، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب الذي يتعدى الحدود، لذلك فنحن في الأردن نقف معها لمواجهة الإرهابيين القتلة، خصوصًا أن محاربة الإرهاب عملية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع وتحتاج إلى جهود فكرية وثقافية وأمنية مشتركة.

وطالب عطية، خلال كلمة له بالقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المُنعقدة في بمقر مجلس النواب المصري، بتطبيق الإسلام الحقيقي وتعزيز عمليات الحوار لتحقيق التعايش السلمي بين الديانات المختلفة، مشيرًا أن الأردن خاضت جهوده كبيرة لمحاربة الإرهاب، وشاركت في الحرب ضد تنظيمي داعش والقاعدة وباقي الجماعات الإرهابية، فالعالم كله شاهد وحشية الإرهابيين عندما أحرقوا الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وأضاف عطية، أن القوات الأردنية تبذل جهد كبير لتأمين الحدود مع سوريا والعراق، لمواجهة المحاولات المتكررة والكثيرة من جانب الإرهابيين لدخول الأردن، مشيرًا إلى أن الحرب علي سوريا كان لها تأثير مباشر على الأردن من خلال الضغط الأمني على الحدود معها.

ودعا عطية، المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للأردن لمواجهة الضغط الموجود علي البنية التحتية نتيجة الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين الوافدين لأرضها، وأصبحوا يمثلوا 20% من سكان الأردن الآن، مما سبب ضغوط كبيرة على اقتصاد الأردن.

وتابع عطية: "الاحتلال الإسرائيلي أيضًا إرهاب يجب على المجتمع الدولي مواجهته، وإنهاءه لإقامة دولة فلسطينية، فالقدس أراضي محتلة والأردن تعتبرها خط أحمر، لذلك رفضت قرار الرئيس الأمريكي باعتبارها عاصمة أمريكا في إسرائيل".

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