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الوطن

"دلهي" الهندية ترفض تأدية المعلمين المسلمين صلاة الجمعة

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
"دلهي" الهندية ترفض تأدية المعلمين المسلمين صلاة الجمعة

صورة أرشيفية

رفضت إدارة التعليم في مدينة دلهي الهندية، طلب معلمين مسلمين السماح لهم بتأدية صلاة الجمعة أثناء اليوم الدراسي.

وقال ظريف الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات في دلهي، وهي الجهة التي قدمت الطلب، إن الإدارة ردت كتابيا قائلة إنها لن تسمح بذلك، حسبما أفادت، أمس الجمعة، صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية (خاصة)، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف "خان" أن الإدارة اعتبرت الطلب "يضر بمصلحة الطلاب".وحسب خان، كان معلمو المدينة المسلمون قد تقدموا بطلب إلى لجنة الأقليات من أجل السماح لهم بصلاة الجمعة. وأوضح أن اللجنة رفعت الطلب إلى وزارة التعليم والمجالس المحلية ذات الاختصاص، إلا أن ردًا لم يصل من تلك المجالس.

وفي السياق ذاته، أشار "خان" إلى أن المعلمين المسلمين أبلغوا اللجنة بأن هناك قرارًا لوزارة الداخلية الهندية يعود لعام 1954 يسمح للموظفين المسلمين بصلاة الجمعة مقابل اقتطاع جزءا من رواتبهم.

وتابع "أرسلنا خطابا إلى وزارة الداخلية لنعرف ما إذا كان ذلك القرار ما يزال ساريا"، غيّر أن الوزارة لم تعاود الرد على لجنة الأقليات، وفق المصدر ذاته.

 

 

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