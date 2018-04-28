وفاة والدة حمادة هلال في أولى حلقات "قانون عمر"

يجسد الفنان حمادة هلال ضمن أحداث مسلسله "قانون عمر" للمخرج أحمد شفيق دور مهندس ميكانيكي يقع في حب ابنة مالك مركز الصيانة الذي يعمل به خلال الأحداث، ويتعرض هلال لمواقف مؤثرة في المسلسل منها وفاة والدته في الحلقات الأولى.

ويكثف المخرج أحمد شفيق، ساعات تصوير المشاهد الأخيرة، حيث يتبقى ما يقرب من 10 أيام فقط وينتهي من تصوير العمل كاملًا.

مسلسل "قانون عمر" بطولة إيمان العاصي ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمى وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، تأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق.