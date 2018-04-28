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الوطن

40 شهيدا و5511 مصابا.. إحصائيات وأرقام في مسيرة العودة الكبرى

منذ 24 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
40 شهيدا و5511 مصابا.. إحصائيات وأرقام في مسيرة العودة الكبرى

جانب من مسيرات العودة الكبرى

ما يقرب من شهر كامل مرَّ على انطلاق مسيرات العودة الكبرى بمشاركة آلاف الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض الـ42، ذلك يوم أن صادرت السلطات الإسرائيلية العنصرية آلاف الأمتار المربعة من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميًا في منتصف السبعينيات، أطلق عليه اسم مشروع "تطوير الجليل".

"جمعة الكوشوك ـ جمعة الشهداء والأسرى ـ جمعة الشباب الثائر"، وغيرها من فعاليات الاقتراب من السلك الحدودي التي تُجرى كل يوم جمعة في غزة، ويسقط خلالها شهداء برصاص جيش الاحتلال وتُخلف إصابات تصل إلى حد الحالات الحرجة، وكان آخر الشهداء الطفل عزام هلال رياض عويضة (15 عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الرأس، أمس، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم.

ورصدت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى حالات الإصابة والاستشهاد منذ انطلاق المسيرات وحتى قبل يومين، وجاءت الأرقام على النحو التالي:

عدد الشهداء: 40

عدد المصابين: 5511 "جراح مختلفة واختناق بالغاز"

عدد الأطفال والسيدات المصابين: 592 طفلا ـ 192 سيدة

درجة الإصابة: 143 حالة خطيرة ـ 1710 متوسطة ـ 1515 ضعيفة.

مكان الإصابات في الجسم: 277 الرقبة والرأس ـ 440 الأطراف العلوية ـ 115 الظهر والصدر ـ 142 البطن والحوض ـ 1704 الأطراف السفلية ـ 740 أماكن متعددة.

 

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