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الوطن

سماء عبدالخالق: أحداث "ليالي أوجيني" تختلف عن "الفورمات الإسبانية"

منذ 9 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
سماء عبدالخالق: أحداث "ليالي أوجيني" تختلف عن "الفورمات الإسبانية"

كواليس مسلسل "ليالي أوجيني"

قالت سماء عبد الخالق، مؤلفة مسلسل "ليالي أوجيني"، إن العمل ليس مأخوذا بالنص عن "فورمات أسبانية"، موضحة "لم نعتمد على الفورمات كما هي بل خلقنا أحداثا وشخصيات جديدة، فالاعتماد كان على البذرة الحقيقية المأخوذة من الفورمات الأجنبي، ولكن العوالم التي تبني بعد ذلك هي من صناعتنا بالطبع الأمر يعتبر تحدي ليس سهلا، في مقابل إذا كان الكاتب يخلق الفكرة من البداية".

"ليالي أوجيني" مُقتبس من عمل إسباني، من إخراج هاني خليفة ويقوم بكتابة السيناريو إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل واللبنانية كارمن بصيبص، بالإضافة إلى إنجي المقدم، انتصار، أسماء أبو اليزيد، ليلى عز العزب وخالد كمال، وهو من إنتاج شركة بي لينك للإنتاج والتوزيع الفني.

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