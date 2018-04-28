تأجيل محاكمة مايكل كوهين محامي ترامب لمدة 90 يوما

وافق قاض في لوس انجلوس الجمعة على إرجاء يستمر 90 يوما لمحاكمة مايكل كوهين محامي دونالد ترامب، والملاحق من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تريد إبطال اتفاق يلزمها بالسرية حول علاقة جنسية مفترضة مع الرئيس الأمريكي.

ويأتي قرار القاضي جيمس أوتيرو، فيما لجأ مايكل كوهين، الأربعاء، إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يعطيه الحق في رفض الإدلاء بشهادة حتى لا يخاطر بتجريم نفسه.

وفي بيان قدم أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أوضح المحامي أنه يجادل حول هذا التعديل "بسبب التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي ومدعي" مانهاتن عنه.

ويعني القضاء الأمريكي منذ أشهر بـ"قضايا" محامي دونالد ترامب، المتهم بإخفاء عدد كبير من الفضائح الذي تستهدف موكله، وفتّشت السلطات مؤخرا مكاتب كوهين، وحدد القضاء الـ27 من تيوليو موعدا للجلسة المقبلة في القضية.