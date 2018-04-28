تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل محاكمة مايكل كوهين محامي ترامب لمدة 90 يوما

منذ 14 دقيقة
كتب: (أ ف ب) -
تأجيل محاكمة مايكل كوهين محامي ترامب لمدة 90 يوما

ترامب

وافق قاض في لوس انجلوس الجمعة على إرجاء يستمر 90 يوما لمحاكمة مايكل كوهين محامي دونالد ترامب، والملاحق من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تريد إبطال اتفاق يلزمها بالسرية حول علاقة جنسية مفترضة مع الرئيس الأمريكي.

ويأتي قرار القاضي جيمس أوتيرو، فيما لجأ مايكل كوهين، الأربعاء، إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يعطيه الحق في رفض الإدلاء بشهادة حتى لا يخاطر بتجريم نفسه.

وفي بيان قدم أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أوضح المحامي أنه يجادل حول هذا التعديل "بسبب التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي ومدعي" مانهاتن عنه.

ويعني القضاء الأمريكي منذ أشهر بـ"قضايا" محامي دونالد ترامب، المتهم بإخفاء عدد كبير من الفضائح الذي تستهدف موكله، وفتّشت السلطات مؤخرا مكاتب كوهين، وحدد القضاء الـ27 من تيوليو موعدا للجلسة المقبلة في القضية.

أخبار متعلقة

محامي ترامب يدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية اتهمته بإقامة علاقة معها

محامي ترامب يدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية اتهمته بإقامة علاقة معها
محامي ممثلة إباحية أمريكية يطلب استدعاء ترامب للإدلاء بإفادته

محامي ممثلة إباحية أمريكية يطلب استدعاء ترامب للإدلاء بإفادته
محامي ترامب يخضع لتحقيقات بسبب ترتيبات مالية مقابل الصمت لطمس الفضائح

محامي ترامب يخضع لتحقيقات بسبب ترتيبات مالية مقابل الصمت لطمس الفضائح
تعليق قضية "الممثلة الإباحية" ضد محامي ترامب

تعليق قضية "الممثلة الإباحية" ضد محامي ترامب

التعليقات

أحدث الأخبار

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

الغموض والإثارة يسيطران على برومو "الرحلة" الثاني لباسل الخياط

الغموض والإثارة يسيطران على برومو "الرحلة" الثاني لباسل الخياط

محمد العمروسي: فخور بظهوري كضيف شرف في "عوالم خفية" أمام الزعيم

محمد العمروسي: فخور بظهوري كضيف شرف في "عوالم خفية" أمام الزعيم

سماء عبدالخالق: أحداث "ليالي أوجيني" تختلف عن "الفورمات الإسبانية"

سماء عبدالخالق: أحداث "ليالي أوجيني" تختلف عن "الفورمات الإسبانية"

مهاتير محمد يترشح لخوض الانتخابات العامة في ماليزيا

مهاتير محمد يترشح لخوض الانتخابات العامة في ماليزيا

اختيارات الوطن

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل