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الوطن

برلمانية مغربية: الإرهاب لا يعرف عرق أو دين.. والمصريون يعشقون السهر

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد يوسف
برلمانية مغربية: الإرهاب لا يعرف عرق أو دين.. والمصريون يعشقون السهر

أرشيفية

قالت خديجة الزومي، عضو حزب الاستقلال بالبرلمان المغربي أن الإرهاب لا دين له ولا يعرف عرق أو دين، فهو ليس عربي أو أفريقي أو أمريكي، وأيضًا ليس مسلم أو مسيحي فالديانات بريئة من الإرهاب، كلنا مهددون بالإرهاب ولا حاجة لنا بالتقاذف بالاتهامات فنحن جميعًا في قارب واحد.

وأضافت الزومي، في تصريح خاص على هامش اللقاء المتوسط، أنه لابد من المقاربة الأمنية والتقارب والتنسيق بين الوجهتين من أجل القضاء على الإرهاب بدول العالم كافة، وأضافت أن مصر تحارب الإرهاب بيد من حديد والمغرب كذلك، موضحة أن الدواعش والإرهاب خطر على الإنسانية جميعًا لأنه يصادر حريات الأفراد في العيش، فالكل يطلب أن يعيش، قائلة: "يجب أن نتآلف أكثر ونلتحم ونؤجل الخلافات غير الموضوعية، وعلينا أن نواجه خطر الإرهاب".

وأشارت الزومي، إلى ضرورة تشجيع كل دولة قادرة على ضبط الإرهاب، موضحة أنه لم يعد يزعجني الإجراءات الدقيقة في المطارات من أجل سلامة الجميع وسلامة الأفراد، موضحة أن التجول بالقاهرة آمن جدًا والمصريين لا ينامون ويعشقون السهر".

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