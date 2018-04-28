المترو: 8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمواجهة الزحام

المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق
قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه دُفع بـ8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق لمواجهة الزحام على أرصفة المحطات وقت الذروة، بواقع 4 قطارات بالخط الأول (المرج - حلوان)، و3 قطارات بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، وقطار واحد بالخط الثالث (العباسية - استاد القاهرة).
وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أن الهدف من الدفع بقطارات إضافية يوميا فى وقت الذروة الصباحية أو وقت الظهيرة أو المسائية لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات.