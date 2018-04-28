تسجيل الدخول

الوطن

المترو: 8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمواجهة الزحام

منذ 23 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: 8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمواجهة الزحام

المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق

قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه دُفع بـ8 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق لمواجهة الزحام على أرصفة المحطات وقت الذروة، بواقع 4 قطارات بالخط الأول (المرج - حلوان)، و3 قطارات بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، وقطار واحد بالخط الثالث (العباسية - استاد القاهرة).

وأوضح الفضالي، لـ"الوطن"، أن الهدف من الدفع بقطارات إضافية يوميا فى وقت الذروة الصباحية أو وقت الظهيرة أو المسائية لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات.

أخبار متعلقة

عاجل| توقف حركة قطارات الخط الثانى لمترو الانفاق

عاجل| توقف حركة قطارات الخط الثانى لمترو الانفاق
إستئناف رحلات الخط الثانى لمترو الانفاق بعد عودة التيار الكهربائي

إستئناف رحلات الخط الثانى لمترو الانفاق بعد عودة التيار الكهربائي
الخط الثانى المترو «منور ومكيف».. «عقبال الخط الأول وفتح السادات»

الخط الثانى المترو «منور ومكيف».. «عقبال الخط الأول وفتح السادات»

"الأنفاق": 7 مليارات جنيه ميزانية أولية لمشروع مد الخط الثانى بقليوب

"الأنفاق": 7 مليارات جنيه ميزانية أولية لمشروع مد الخط الثانى بقليوب

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| إيبارشية السويس تنظم حفلا لخريجي 2018 بحضور الأنبا بموا

السيسي يكرم 10نقابيين في احتفالية عيد العمال.. غدا

السيسي يكرم 10نقابيين في احتفالية عيد العمال.. غدا

الخضروات تستقر.. والكوسة بـ4.5 جنيه

الخضروات تستقر.. والكوسة بـ4.5 جنيه

سجال بين ممثل مصر والبرلمان الأوروبي لتجريم الفدية كوسيلة لدعم الإرهاب

سجال بين ممثل مصر والبرلمان الأوروبي لتجريم الفدية كوسيلة لدعم الإرهاب

مساعد وزير الشباب يكرم أحد قيادات الرياضة بجنوب سيناء

مساعد وزير الشباب يكرم أحد قيادات الرياضة بجنوب سيناء

اختيارات الوطن

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل