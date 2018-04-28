المفتي: تصحيح المسار مع كتاب القرية لتخريج علماء أفذاذ ضروري

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق حمل الراية وأدى دوره خير أداء.

وأضاف علام، خلال ندوة "الوسطية والتجديد في فكر الإمام طنطاوي"، التي عقدتها مؤسسة المسلماني الخيرية، اليوم، أن الله ختم له بخاتمة حسنة يتمناها كل إنسان، وهو الدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا الله تعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم.

وتابع: "أقول للقائمين على الأمر لا بد من تصحيح المسار مع كتاب القرية، وأن نعيد له القيم التي كان عليها، حتى نخرج علماء أفذاذ"، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر السابق كان سابقا لعصره وأوانه وتحدث عن قضية البنوك، وكان أول من تعرض للأمر، لافتا إلى أن الراحل أسس منهجا بدار الإفتاء حينما كان مفتيا، ما زلنا نسير عليه حتى الآن في الدار.