تسجيل الدخول

الوطن

المفتي: تصحيح المسار مع كتاب القرية لتخريج علماء أفذاذ ضروري

منذ 21 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
المفتي: تصحيح المسار مع كتاب القرية لتخريج علماء أفذاذ ضروري

الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق حمل الراية وأدى دوره خير أداء.

وأضاف علام، خلال ندوة "الوسطية والتجديد في فكر الإمام طنطاوي"، التي عقدتها مؤسسة المسلماني الخيرية، اليوم، أن الله ختم له بخاتمة حسنة يتمناها كل إنسان، وهو الدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا الله تعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم.

وتابع: "أقول للقائمين على الأمر لا بد من تصحيح المسار مع كتاب القرية، وأن نعيد له القيم التي كان عليها، حتى نخرج علماء أفذاذ"، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر السابق كان سابقا لعصره وأوانه وتحدث عن قضية البنوك، وكان أول من تعرض للأمر، لافتا إلى أن الراحل أسس منهجا بدار الإفتاء حينما كان مفتيا، ما زلنا نسير عليه حتى الآن في الدار.

أخبار متعلقة

"صوتك حر" تشيد ببيان دار الإفتاء عن الانتخابات: فتوى وطنية في وقتها

"صوتك حر" تشيد ببيان دار الإفتاء عن الانتخابات: فتوى وطنية في وقتها
دار الإفتاء: الإثنين أول أيام شهر رجب

دار الإفتاء: الإثنين أول أيام شهر رجب
دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"

دار الإفتاء: فتاوى الإخوان في الانتخابات تراوحت بين "الشرك" و"الحرمة"
لماذا حرّمت دار الإفتاء لعبة «الحوت الأزرق»؟

لماذا حرّمت دار الإفتاء لعبة «الحوت الأزرق»؟
دار الإفتاء: الزوايا ملك لله ولا يجوز إعادتها إلى الورثة

دار الإفتاء: الزوايا ملك لله ولا يجوز إعادتها إلى الورثة
"دينية النواب" تحسم الجدل حول لجنة أمناء الفتوى بـ"تنظيم دار الإفتاء"

"دينية النواب" تحسم الجدل حول لجنة أمناء الفتوى بـ"تنظيم دار الإفتاء"

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| إيبارشية السويس تنظم حفلا لخريجي 2018 بحضور الأنبا بموا

السيسي يكرم 10نقابيين في احتفالية عيد العمال.. غدا

السيسي يكرم 10نقابيين في احتفالية عيد العمال.. غدا

الخضروات تستقر.. والكوسة بـ4.5 جنيه

الخضروات تستقر.. والكوسة بـ4.5 جنيه

سجال بين ممثل مصر والبرلمان الأوروبي لتجريم الفدية كوسيلة لدعم الإرهاب

سجال بين ممثل مصر والبرلمان الأوروبي لتجريم الفدية كوسيلة لدعم الإرهاب

مساعد وزير الشباب يكرم أحد قيادات الرياضة بجنوب سيناء

مساعد وزير الشباب يكرم أحد قيادات الرياضة بجنوب سيناء

اختيارات الوطن

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل