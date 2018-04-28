"الإسكان" تعتمد تعديل تخطيط مشروع عمراني بـ"لوتس القاهرة الجديدة"

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 891.87 فدان بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل، والسابق اعتمادها بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2008، والمعدل بالقرارات أرقام 74 لسنة 2009، و202 لسنة 2013، و553 لسنة 2016.

واشتمل التعديل على أن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للإسكان تبلغ 355.09 فدان، بما يمثل نسبة 39.81% من إجمالي مساحة المشروع، بواقع 182.80 فدان بنسبة 20.5% من أرض المشروع مخصصة لـ"الفيلات المنفصلة"، و118.46 فدان لتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة، و32.32 فدان بنسبة 3.62% من أرض المشروع مساحة مخصصة لـ"العمارات السكنية"، ونسبة 2.41% من أرض المشروع مساحة أراضي مخصصة للإسكان بمناطق الخدمات 21.51 فدان.

وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للخدمات بالمشروع 107.02 فدان، بما يمثل 12% من مساحة أرض المشروع.