محمد الدامي: البرلمان حريص على زيادة المعاشات بالتشريع والموازنة

قال محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن طعن وزارة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بصرف 80% من فروق المعاشات والعلاوات وإلغاء الحكم يعد ظلما لأصحاب المعاشات بعدما أنصفهم القضاء، مطالبًا بضرورة تعويضهم من قبل الحكومة سواء بصرف قيمة الزيادة أو تعديل قانون المعاشات لزيادة المعاش.

وأضاف الدامي في تصريحات له، أن أصحاب المعاشات عانوا من التهميش لسنوات عديدة، لذلك لابد من تعويضهم والعمل على حمايتهم اجتماعيًا عن طريق توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، مؤكدًا أن البرلمان بدوره يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع قانون خاص بزيادة المعاشات مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل القوى العاملة بالمجلس.

وتابع النائب أن البرلمان يناقش أيضًا الموازنة العامة الجديدة ويحرص النواب على زيادة المخصصات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات وذلك لمساعدة محدودي الدخل على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.