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الوطن

العبادي: لن نقبل أن تكون كركوك لقومية دون أخرى

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
العبادي: لن نقبل أن تكون كركوك لقومية دون أخرى

رئيس الوزراء العراقي-حيدر العبادي-صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت، إن بلاده لن تقبل أن تكون محافظة كركوك (شمال) لقومية دون أخرى، مؤكدا استقرارها بوجود أبنائها العرب والأكراد والتركمان، ومن الأقليات الدينية.

وأضاف العبادي، في كلمة له خلال زيارته مركز المحافظة، ضمن حملته الانتخابية، أن حكومته "لا تفرق بين أبناء العراق على أساس الدين أو المذهب".

وأضاف: "قدمنا وعدا وقلنا سنقضي على داعش ونحرر المواطنين والأرض، لكن الكثيرين تصوروا الأمر دعاية وشعارات، حتى أن قادة (بعض) الدول رسموا خارطة العراق تحترق في ذلك الوقت".

وأشار العبادي، إلى أن وحدة مواطني بلاده هي من حققت الانتصار على التنظيم الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

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