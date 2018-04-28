مشايخ قبائل جنوب سيناء يشاركون في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

شارك وفد من مشايخ وعواقل القبائل السيناوية بجنوب سيناء في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تم تنظيمها بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وضم الوفد الشيخ سليمان أبو مشعل شيخ قبيلة القرارشة والشيخ إبراهيم سالم جبلي رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء والشيخ منصور فرحات من قبيلة الجبالية ومنى سالم مقرر المجلس القومي للمرأة.

وقال الشيخ سليمان أبو مشعل شيخ قبيلة القرارشة بجنوب سيناء، وأحد المشاركين في الندوة أن الرئيس أشاد بأهالي سيناء وتضحياتهم على مر التاريخ من أجل الحفاظ على وحدة مصر.

وأردف أبو مشغل، أن الرئيس طالب أبناء سيناء الشرفاء بأن يتحملوا الإجراءات الأمنية التي تتم لأن سيناء كانت في خطر وهناك من وصفهم بأهل الشر يريدون تدمير سيناء كما لفت الرئيس إلى أن أبناء سيناء من مشايخ وشباب وشيوخ وسيدات يقفون ضد الجماعات الإرهابية ويتعرضون للاغتيالات جراء مساعدة الجيش.

أضاف أبو مشعل، أن حديث الرئيس عن تنمية سيناء أسعد الجميع والرئيس أكد أمام الحضور أن أبناء سيناء يرفضون الإرهاب ويقفون مع جيشهم وشرطتهم ضدهم.