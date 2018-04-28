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الوطن

الخميس.. انطلاق المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف بحضور وزير الكهرباء

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود الجمل
الخميس.. انطلاق المؤتمر الدولي للتبريد والتكييف بحضور وزير الكهرباء

شاكر

تنطلق فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة في القاهرة، بمشاركة أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات المصرية والأجنبية.

ويفتتح الدكتور محمد  شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس خالد فهمي وزير البيئة، فاعليات المعرض والذي يضم أجنحة دولية من الصين وغيرها وعدد كبير من الزائرين.

وقال مهدي محمد المدير العام لشركة كايرو اكسبو المنظمة للحدث، إن المعرض يضم شركات متخصصة في العزل الحراري والتهوية والتبريد والتكييف المركزي وأنظمة التحكم وأنظمة الطاقة ونظم الحماية والمراوح وقطع الغيار ووحدات المناولة وصناعات مغذية ومكملة، من بينها شركات طيبة المنزلاوي جروب وسامسونج وإل جي وشنايدراليكتريك، بالإضافة إلى نخبة كبرى من الشركات المتخصصة في المجال.

وأكد "مهدي"، أن فاعليات المعرض الذي يعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو تتضمن عددًا من الندوات والجلسات النقاشية على هامش المعرض والتي تبحث الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع الصناعي.

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