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الوطن

بالصور| تفاصيل الندوة الـ28 للقوات المسلحة في ذكرى تحرير سيناء

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالصور| تفاصيل الندوة الـ28 للقوات المسلحة في ذكرى تحرير سيناء

الرئيس السيسي والشيخ حسن خلف

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري تفاصيل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة الثامنة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

وبدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان "سيناء أسطورة مكان وملحمة شعب"، وتضمن قدسية سيناء وأهميتها الإستراتيجية والتاريخية وعلاقتها بالأنبياء والرسالات السماوية وصولا لوقوفها سدا منيعا ضد المحاولات الإستعمارية قديما وحديثا.

وجسد الفيلم الذي استخدمت فيه أحدث تقنيات التصوير والإضاءة والإخراج مسيرة عطاء وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، كما تناول الفيلم جانبا من جهود الدولة والقوات المسلحة لتنمية سيناء، من خلال المشروعات التنموية العملاقة كشبكات الطرق والأنفاق والكباري العائمة ومدن الإسكان الجديدة ومحطات المياه والمناطق الصناعية ومدن الشباب وغيرها كثيرا من المشروعات التي تلبي احتياجات أهالي سيناء وتواكب تطلعاتهم وأمالهم في تنمية شاملة ومستدامة على أرض الفيروز الحبيبة.

وخلال الندوة تحدث أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، عن المعركة السياسية والدبلوماسية التي خاضتها مصر بعد حرب أكتوبر من أجل استكمال تحرير سيناء وإرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

واستعرض المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، جهود التنمية بسيناء في مجالات الإسكان والبنية الأساسية وشبكات الطرق والأنفاق لربط سيناء بمدن القناة، ومجالات الرعاية الصحية وتنقية مياه الشرب والصرف الصحى وإحلال وتجديد للخطوط الرئيسية، كذلك مجالات التنمية الزراعية والثروة السمكية ومشروعات التنمية الصناعية.

وفي لمسة وفاء للوطن وتحت عنوان "كلمة من سيناء"، تحدث أحد مجاهدي سيناء، وأكد الشيخ حسن خلف عن العلاقة الأبدية بين أبناء سيناء والقوات المسلحة في الدفاع عن سيناء، كما تحدث عن تجربته الشخصية مرورا بأسره ووقوف القوات المسلحة إلى جانبه حتى الإفراج عنه في صفقه لتبادل الأسرى.

فيما تحدثت سلوى الهرش حفيدة أحد كبار عواقل سيناء، وتناولت خلال كلمتها بطولات أهالي سيناء بداية من المحاولات المستمرة للعدو استغلال أهالي سيناء إعلاميا خلال فترة العدوان، مشيرة إلى مؤتمر الحسنة والذي ضرب من خلاله أهالي سيناء أروع الأمثلة في التحضية والدفاع عن أرضها المباركة ولا تفاوض على مصرية سيناء، وأكدوا أن سيناء مصرية 100%.

وشملت الندوة فقرة فنية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية قدم خلالها أطفال كورال دار الأوبرا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من الأغنيات الوطنية عبروا خلالها عن المشاعر الوطنية الصادقة التي تجول بخاطر كل مواطن مصري عاشق لوطنه وقواته المسلحة.

وحضر الندوة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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عرض فيلم تسجيلي عن سيناء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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