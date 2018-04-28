صحيفة تركية: معتقلة جديدة تموت في السجن بسبب الإهمال الطبي

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن الفتاة حليمة جولسو التي لم يتجاوز عمرها 25 عاما انضمت إلى قائمة وفيات الإهمال الطبي في السجون التركية من بعد نحو شهرين من اعتقالها بتهمة "المشاركة في الانقلاب الفاشل".

وكانت القوات الأمنية اعتقلت الشابة حليمة جولسو في 20 فبراير 2018 بمدينة مرسين جنوب تركيا، في إطار عمليات اعتقال جماعي طالت 80 سيدة في مرسين، بتهمة جمع مساعدات وبيع طعام وتقديم وارداته لأسر الضحايا المعتقلين في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016.

وبحسب الصحيفة المعارضة، رفضت السلطات الإفراج عن جولسو قيد المحاكمة على الرغم من أنها كانت تعاني من مرض نادر في الجهاز المناعي، فضلا عن ذلك فإنها حرمتها من الحصول على الرعاية الطبية على مدى 15 يوما أثناء بقاءها في غرفة الاحتجاز بمركز الأمن.