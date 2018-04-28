"تموين دسوق" تستعد لرمضان بإنشاء غرفة عمليات مشتركة

ضخَّت إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، التابعتين لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة أحمد الأحول والسعيد أبو زيد، كميات من السلع الغذائية لضمان توافرها بالأسواق وبمعارض "اهلا رمضان" استعدادا للشهر الكريم، فضلاً عن تكثيف الرقابة عليها.

وقال مديرا الإدارتين، إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة، لمراقبة أعمال المخابز وتعديل مواعيد تشغيلها لتتناسب مع الشهر الكريم، وكذلك ضبط الأسعار بالأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر أو التي لا تطابق المواصفات، وكذا اللحوم والأسماك والدواجن، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر ومحلاتها، والاهتمام بتوفير أسطوانات البوتاجاز ومراقبة توزيعها.