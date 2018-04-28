تسجيل الدخول

الوطن

"تموين دسوق" تستعد لرمضان بإنشاء غرفة عمليات مشتركة

منذ 37 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"تموين دسوق" تستعد لرمضان بإنشاء غرفة عمليات مشتركة

صورة ارشيفية

ضخَّت إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، التابعتين لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة أحمد الأحول والسعيد أبو زيد، كميات من السلع الغذائية لضمان توافرها بالأسواق وبمعارض "اهلا رمضان" استعدادا للشهر الكريم، فضلاً عن تكثيف الرقابة عليها.

وقال مديرا الإدارتين، إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة، لمراقبة أعمال المخابز وتعديل مواعيد تشغيلها لتتناسب مع الشهر الكريم، وكذلك ضبط الأسعار بالأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر أو التي لا تطابق المواصفات، وكذا اللحوم والأسماك والدواجن، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر ومحلاتها، والاهتمام بتوفير أسطوانات البوتاجاز ومراقبة توزيعها.

 

أخبار متعلقة

رئيس مركز دسوق يطالب بتفعيل النوبتجيات لمتابعة التعديات على الأراضي

رئيس مركز دسوق يطالب بتفعيل النوبتجيات لمتابعة التعديات على الأراضي
رئيس مدينة دسوق يطالب بتكثيف الدور الرقابي خلال رمضان

رئيس مدينة دسوق يطالب بتكثيف الدور الرقابي خلال رمضان
صور| محافظ كفر الشيخ ووزيرة الثقافة يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة دسوق

صور| محافظ كفر الشيخ ووزيرة الثقافة يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة دسوق
بالصور| رئيس "دسوق" يناقش شكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

بالصور| رئيس "دسوق" يناقش شكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري الأسبوعي
رئيس مدينة دسوق يترأس المجلس التنفيذي ويناقش عددا من القرارات

رئيس مدينة دسوق يترأس المجلس التنفيذي ويناقش عددا من القرارات

التعليقات

أحدث الأخبار

مجلس القضاء الأعلى يوافق على ترقية 477 وكيل نيابة

مجلس القضاء الأعلى يوافق على ترقية 477 وكيل نيابة

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل