تسجيل الدخول

الوطن

جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا

الجامعة العربية

تستضيف جامعة الدول العربية، بعد غدٍ الاثنين، اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موجريني، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلي مالي والساحل بيير بويويا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن الاجتماع سيبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية التي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يسهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأضاف عفيفي أن المجموعة الرباعية ستناقش جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

أخبار متعلقة

رئيس البرلمان العربي يؤكد دعمه للحوار بين الأطراف الليبية

رئيس البرلمان العربي يؤكد دعمه للحوار بين الأطراف الليبية
مبعوث أمين "الدول العربية" يدعو الأطراف الليبية لحضور مؤتمر تونس

مبعوث أمين "الدول العربية" يدعو الأطراف الليبية لحضور مؤتمر تونس
سامح شكري يحث الأطراف الليبية على تنفيذ اتفاق الصخيرات

سامح شكري يحث الأطراف الليبية على تنفيذ اتفاق الصخيرات
"مسؤول روسي": بلادنا تبذل مساع مع جميع الأطراف الليبية دون انحياز

"مسؤول روسي": بلادنا تبذل مساع مع جميع الأطراف الليبية دون انحياز
السراج يدعو الأطراف الليبية لتنفيذ تعهداتها من أجل تحقيق تسوية شاملة

السراج يدعو الأطراف الليبية لتنفيذ تعهداتها من أجل تحقيق تسوية شاملة
غوقة: الأطراف الليبية تتحمل مسئولية عرقلة الاتفاق السياسي وليس "كوبلر"

غوقة: الأطراف الليبية تتحمل مسئولية عرقلة الاتفاق السياسي وليس "كوبلر"
رئيس حكومة «الوفاق»: مصر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية

رئيس حكومة «الوفاق»: مصر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية
السيسي: ندعم جهود الأطراف الليبية لما بيننا من روابط تراثية وحدود مشتركة

السيسي: ندعم جهود الأطراف الليبية لما بيننا من روابط تراثية وحدود مشتركة
عاجل| أبوالغيط: ندعو جميع الأطراف الليبية الانخراط في "نقل السلطة سلميا"

عاجل| أبوالغيط: ندعو جميع الأطراف الليبية الانخراط في "نقل السلطة سلميا"
وزير الخارجية الروسي: موسكو تعمل مع كافة الأطراف الليبية

وزير الخارجية الروسي: موسكو تعمل مع كافة الأطراف الليبية

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

شعرنا أنه حقيقي.. كيم "الإنسان" يثير فضول الكوريين الجنوبيين

شعرنا أنه حقيقي.. كيم "الإنسان" يثير فضول الكوريين الجنوبيين

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل