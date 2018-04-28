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الوطن

البدء في رصف طريق "الكفاح-سهل بركة" في الفرافرة بطول 35 كيلومتر

منذ 30 دقيقة
كتب: شرف غريب
البدء في رصف طريق "الكفاح-سهل بركة" في الفرافرة بطول 35 كيلومتر

رصف طرق بالوادي الجديد

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، رصف طريق قرية "الكفاح - سهل بركة"، بمركز الفرافرة.

وقال محمد سليمان، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، إنه جري البدء الفعلي في مشروع رصف الطريق لربط منطقة سهل بركة حيث باكورة مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة الكفاح، نظرًا لأنها منطقة استثمارية واعدة، وذلك بطول 35 كيلومتر، وبتكلفة 52 مليون جنيه من موازنة المديرية.

وأضاف سليمان أن المديرية تتولى رصف 27 كيلومتر من الطريق بينما يتولى المستثمرون ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص بالمنطقة رصف 8 كيلومتر على نفقتهم الخاصة، على أن تنتهي أعمال الرصف، ويدخل الطريق الخدمة بعد 10 أشهر من الآن.

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