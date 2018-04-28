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الوطن

وزراء خارجية "الدول الضامنة" تؤكد دعم الحل السياسي في سوريا

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
وزراء خارجية "الدول الضامنة" تؤكد دعم الحل السياسي في سوريا

بشار الاسد

أعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، في بيان مشترك عقب لقائهم اليوم السبت بموسكو، اتفاقهم على زيادة الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقيات التي توصلت إليها اجتماعات أستانا.

ووفقا للبيان، اتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على زيادة المساعي المشتركة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في سوريا طبقا للتوصيات في القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي مع الاستغلال الكامل للآليات التي تم التوصل إليها في اجتماعات أستانا.

وشدد البيان على أهمية دور أستانا في ضمان تقدم حقيقي للتوصل لحل سياسي في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة بإرادة سورية تسفر عن دستور يضمن حرية الشعب السوري وانتخابات حرة وعادلة وبمشاركة جميع السوريين بإشراف الأمم المتحدة.

وأكد البيان على أهمية مواصلة التعاون المشترك للقضاء التام على التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"حزب العمال الكردستاني"، وأية مجموعات أخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو "داعش" في سوريا التي حددها مجلس الأمن الدولي، مشددا على ضرورة الابتعاد التام والفوري لمجموعات المعارضة السورية المسلحة عن التنظيمات الإرهابية.

كما أكد التزام روسيا وتركيا وإيران بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رافضا بشدة أي تقويض لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومؤكدا على أهمية مواجهة أية أجندة مماثلة بحجة مكافحة الإرهاب.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم سوريا، فيما يصب بمصلحة السوريين جميعا ومساعدتهم في إعادة بناء البنى التحتية ونزع الألغام وإعادة بناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الإرث التاريخي لسوريا.

ونوه البيان بأنه تم الاتفاق على عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا لتسهيل تشكيل لجنة دستورية ضمن توصيات جنيف ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بالتنسيق مع الدول الثلاث الضامنة.

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