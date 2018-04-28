القبض على مسجّل وشقيقته بـ"مخدرات" في المنصورة

القت مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، اليوم، القبض على مسجل شقي خطر وشقيقته، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، أن معلومات أكدتها التحريات السرية لوحدة مباحث قسم ثان المنصورة تفيد قيام كلا من: "حامد. م. غ"، 31 سنة، عاطل، والمسجل شقي خطر فئة ب، سرقة بالإكراه، والسابق اتهامه في 14 قضية، وشقيقته سعاد، 39 سنة، ربة منزل، ويقيمان في منطقة عزبة الصفيح، بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث القسم والرائد محمد مطر، رئيس مباحث القسم، بإشراف العميد محمد شرباش، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية.

وورد بمحضر الضبط أن المأمورية أسفرت عن ضبط المتحري عنهما أثناء تواجدهما بمسكنهما وبتفتيشيه عثرت القوة على 146 تذكرة هيروين وزنوا قرابة 70 جرامًا، وبندقية خرطوش مطموسة الأرقام، و4 طلقات، و400 جنية، و2 هاتف محمول.

وبواجهتهما في محضر الشرطة بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 5843 لسنة 2018 ميلاديًا جنايات قسم ثان المنصورة.