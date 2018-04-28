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الوطن

جامعة أسوان تشارك في ختام المعرض التعليمي بولاية كانو النيجيرية

منذ 14 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
جامعة أسوان تشارك في ختام المعرض التعليمي بولاية كانو النيجيرية

جامعة اسوان تشارك في ختام المعرض التعليمي بولاية كانو النيجيرية

شهد وفد جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، اليوم، افتتاح فعاليات اليوم الأخير للمعرض التعليمي في جامعة كانو، بحضور رئيس جامعة كانو النيجيرية، وبمشاركة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، عميد معهد الدراسات الأفريقية، والدكتور مجدي محمد علي، عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، والدكتور ياسر عبد الحميد، عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية.

وبحث الجميع مذكرة تفاهم بين الجامعتين وتوطيد سبل التعاون كما قدمت جامعة العلوم والتكنولوجيا عرضًا لاستقدام أعضاء هيئة تدريس من جامعة أسوان في مجال الطب البيوكيمستري الأراضي والمياه الغابات والمصايد والجيولوجية التخطيط الإقليمي والهندسة المدنية الميكانيكية والكهرباء وتم تعريف الجامعات النيجيرية بأهم البرامج التعليمية التي تقدمها جامعة أسوان.

 وقدم رئيس جامعة كانو درع الجامعة لجامعة أسوان واستلم الدرع الدكتور ياسر عبدالحميد، عميد كلية الزراعة.

وأكد عميد زراعة أسوان أنه جرى توقيع مسودة مذكرة تفاهم بين جامعة أسوان وجامعة امينو دابو للعلوم الصحية والتكنولوجي، كما سيقوم وفدا من جامعة امينو دابو بزيارة إلى جامعة أسوان الأسبوع المقبل لبحث المزيد من سبل وآليات التعاون بين الجامعتين.

 

 

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